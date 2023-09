Sullo scooter senza patente e coi figli a bordo: maxi multa per una mamma

Lo scorso lunedì 25 settembre gli agenti del Commissariato di Sinigallia, in provincia di Ancona, stavano svolgendo i soliti controlli stradali quando si sono imbattuti in una scena a dir poco inaspettata. Una donna viaggiava in scooter insieme ai suoi due figli senza patente, assicurazione o altro documento valido per la circolazione.