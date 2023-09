Auto usate, la più scelta dagli italiani è la Golf a benzina

Nel 2023 le auto usate in Italia stanno registrando un incremento, con un aumento del 6,6% nei primi 8 mesi rispetto all'anno precedente. Le vetture di seconda mano restano le preferite per il 53% degli acquirenti, ma cresce anche l'interesse verso i veicoli a benzina (43%) rispetto ai modelli Diesel (38%). Anche il GPL è in costante ascesa (12%), mentre le automobili ibride stanno aumentando con una percentuale del 6%. L'elettrico cresce, nonostante rappresenti solamente il 2% del mercato.

Cosa scelgono gli italiani

Per quanto riguarda il budget, gli acquirenti prevedono di spendere in media 20.600 euro per le auto tradizionali e €23.300 per le ibride ed elettriche. Dopo un aumento significativo dei prezzi, si sta osservando una stabilizzazione dei valori delle auto usate nelle vendite online. I clienti preferiscono auto usate con meno di 80.000 km e sono orientati verso SUV, Crossover o berline. Il bianco e il nero restano invece i colori più popolari. In termini di funzionalità, la sicurezza è l'aspetto considerato fondamentale dal 79% degli acquirenti, seguito dal sistema di infotainment (46%) e dal cambio automatico (40%). Infine, i modelli più cercati includono la Volkswagen Golf tra le auto tradizionali, la Honda C-HR tra le ibride e la Tesla Model 3 tra le elettriche.

Autolaghi A8, la prima autostrada a cinque corsie d'Italia