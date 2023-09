La Nasa è pronta a testare i taxi volanti nel 2024

I piloti e i ricercatori della Nasa si stanno preparando per iniziare, nel 2024, i test sul primo taxi volante. Le prove avranno il loro start nel momento in cui il velivolo sarà messo nelle mani dell'Aeronautica Militare statunitense dall'azienda Joby Aviation. In questo modo si potrà comprendere come questo tipo di mezzo, elettrico, si comporta in fase sia di decollo che atterraggio verticale, capendo se potrà essere intergrato nel trasporto aereo per un uso quotidiano nella mobilità del futuro.