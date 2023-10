F1, diretta tv GP Qatar 2023: orari e programmazione

ROMA – Archiviata la gara disputata a Suzuka, in cui l’olandese Max Verstappen ha conquistato la sua ennesima vittoria stagionale, la Formula 1 è pronta per il primo storico Gran Premio del Qatar 2023. L’obiettivo del due volte campione del mondo è quello di diventare il primo a vincere in questa terra, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno bisogno di conquistare punti in ottica secondo posto costruttori. Si comincia venerdì 6 ottobre alle ore 12:30 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 16:00 ci saranno eccezionalmente le qualifiche. Nella giornata di sabato 7 ottobre alle ore 12:30 spazio alle qualifiche shootout, mentre in seguito, alle 16:30, in pista per la sprint race. Domenica 8 ottobre l’atteso appuntamento con la gara alle ore 16:00.