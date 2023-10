Ferrari, Sainz e la pazza idea Macao: "Potremmo correre su quella pista”

ROMA – La Ferrari nel corso di questa stagione di Formula 1 ha avuto notevoli alti e bassi, con una seconda parte dell’anno che sta regalando qualche soddisfazione in più rispetto alla prima. Il punto più alto della stagione della Rossa è stato senza ombra di dubbio la vittoria di Carlos Sainz a Singapore , arrivata dopo un dominio assoluto in tutti il weekend, nel quale si è assicurato anche la pole position. Lo spagnolo, nonostante ci siano già numerose corse in calendario, ha anche voluto avanzare una nuova particolare proposta per il futuro.

Sainz: “Creerebbe maggior divario”

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nel corso di un’intervista rilasciata al podcast P1 with Matt and Tommy, ha suggerito una nuova possibile location per una gara del Mondiale, che potrebbe svolgersi a Macao: “Secondo me potremmo correre una volta all’anno a Macao, venti piloti di Formula 1 tutti insieme. Credo che la pista di Macao sia diversa e potrebbe creare maggiore differenza tra i piloti, rispetto a quella che si viene a creare su un tracciato normale. Per esempio a Barcellona non penso che ci possa essere oltre mezzo secondo tra i piloti”.