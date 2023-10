Aste imperdibili: è una Ferrari identica a quella di Alonso

Arriva all' asta un'auto che attirerà sicuramente l'attenzione di molti, in particolare di collezionisti e appassionati di gare automobilistice. Protagonista, in questo caso, è una Ferrari replica , molto simile – tranne che per il motore – a quella che guidarono Fernando Alonso e Kimi Raikkonen nel 2014, ossia la F14T.

Simile all'originale

Chi ha creato questo piccolo gioiellino, lo ha fatto in maniera molto meticolosa, in quanto ha inserito sul suo “dorso” anche tutti gli adesivi degli sponsor. Ciò che davvero è differente, rispetto all'originale, sono le gomme, più piccole per la replica. Anche i braccetti delle sospensioni sono di plastica e non in fibra di carbonio. Ad essere proprio uguale è invece il volante. Attenzione, però: questa Ferrari può essere acquistata solo per il piacere di possederne una, sfoggiata come pezzo da museo, poiché non si può guidare. Sarà messa all'asta a partire dall'8 ottobre, non si conosce con esattezza ancora il prezzo, ma si stima che il suo costo dovrebbe oscillare fra i 30 e i 40mila euro.

