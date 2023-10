Ferrari, Sainz: “Tra me e Leclerc nessun problema, squadra al primo posto”

ROMA - Dopo alcune stagioni in cui la Ferrari aveva una prima guida dichiarata, questa volta sembra non essere così. I buoni risultati ottenuti nell'ultimo periodo da Carlos Sainz , che ha conquistato la vittoria a Singapore e la pole position a Monza, stanno rimescolando le carte all'interno della squadra di Maranello. Il team è consapevole di poter puntare su due grandi piloti, ma secondo lo spagnolo non c'è alcun problema di rivalità tra lui e Charles Leclerc, che hanno come obiettivo principale quello di portare la Rossa al successo.

Sainz: "Il resto viene dopo"

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nel corso di una recente conferenza stampa, ha voluto mettere a tacere tutte le voci in merito ad un'accesa rivalità interna tra lui e il suo compagno di squadra Charles Leclerc: "Per noi la Ferrari viene al primo posto e tutto il resto arriva dopo, la nostra priorità è che il team riesce a vincere. Non c'è nessun problema tra me e Charles, abbiamo sempre lavorato in perfetta sintonia. Questo è il bello dell'essere in Ferrari, ma a quanto pare all'esterno non c'è la stessa percezione".