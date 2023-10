F1, Hamilton e la Ferrari: "Non ho mai ricevuto nessuna offerta"

ROMA - Nel corso di questo 2023 in Formula 1 ha tenuto banco per molto tempo la questione legata al futuro del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, il quale aveva più di un'opzione sul tavolo. La prima, quella che poi si è concretizzata, era quella del rinnovo con la Mercedes, mentre l'altra era il ritiro dalle gare. Tra le possibilità a disposizione del britannico, però, non c'è mai realmente stata la Ferrari, che secondo quanto rivelato dal diretto interessato non avrebbe mai avanzato alcuna proposta nei suoi confronti.