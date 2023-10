F1, Verstappen ad un passo dal titolo: “In Qatar un weekend da ricordare”

ROMA - Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, è reduce dal ritorno al successo nel Gran Premio del Giappone di Formula 1 e ora è pronto per scendere in pista in Qatar, dove avrà luogo anche una sprint race. All'olandese bastano solamente tre punti per portare a casa il suo terzo titolo consecutivo e questi potrebbero arrivare già nella gara corta del sabato. La situazione, dunque, è tutta dalla parte di Verstappen che finora ha accumulato un vantaggio astronomico nei confronti di tutto il resto della concorrenza, a cominciare dal compagno di box Sergio Perez.