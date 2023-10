Ferrari, Wolff accende la sfida: “Faremo il massimo per batterla”

ROMA - Nel prossimo weekend la Formula 1 tornerà in pista in occasione del Gran Premio del Qatar 2023 , gara che probabilmente consacrerà Max Verstappen campione del mondo per la terza volta di fila . Il resto dei piloti, invece, cercherà di massimizzare i propri risultati tra la sprint race del sabato e la gara della domenica, in particolar modo Mercedes e Ferrari . I due team, infatti, si stanno contendendo il secondo posto nel Mondiale costruttori e il team principal delle frecce d'argento, Toto Wolff , sembra avere le idee chiare sul da farsi.

Wolff: "Sarà interessante"

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, a pochi giorni dal Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1, si è espresso in merito alla lotta per la seconda piazza nella classifica costruttori: "Era importante limitare i danni in Giappone, ma adesso a se gare dal termine non vediamo l'ora di lottare. Daremo il massimo per restare davanti alla Ferrari, a partire dal Qatar. Torniamo a Lusail per la prima volta dopo il 2021, quanto vincemmo quella gara. La pista ci piace molto, ma avremo poco tempo a disposizione per capire come comportarci. Ad ogni modo sarà interessante".