Attenzione alla ricarica wireless BMW: l'iPhone 15 diventa bollente!

Se avete una BMW e avete appena acquistato l' iPhone 15 , aspettate un po' prima di ricaricare il dispositivo in auto, almeno fino a quando la Casa motociclistica e Apple non abbiano risolto il problema. Lo smartphone infatti, sarebbe soggetto al surriscaldamento e ad un conseguente malfunzionamento.

Spalletti Junior e l'incontro con la sua nuova auto: ecco qual è

L'iPhone non funziona

I possessori di veicoli BMW stanno infatti segnalando un effetto collaterale dell'uso del caricabatterie wireless integrato nei loro veicoli, il quale avrebbe un effetto negativo sul sensore NFC dell'iPhone 15. Ma cosa accade nello specifico? Non funzionano più alcuni servizi come Apple Pay, con gli utenti incapaci di effettuare pagamenti contactless a causa di un'interferenza tra il dispositivo e l'auto. Il danno sembra manifestarsi dopo soli dieci minuti di ricarica wireless e a quel punto, l'iPhone 15 entra in modalità recupero dati a causa delle temperature elevate. BMW e Apple intanto, si stanno muovendo per capire la causa del problema e come risolvere la questione nel minor tempo possibile.

Auto familiari, non conta solo lo spazio: ecco la guida all'acquisto