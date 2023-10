Ferrari, Vasseur fiducioso per il Qatar: "Contiamo di arrivare al meglio"

ROMA - La Ferrari , dopo le buone indicazioni ricevute nelle ultime settimane, ha intenzione di confermarsi anche nel Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1 , in modo tale da rosicchiare altre punti alla Mercedes in ottica lotta per il secondo posto nella classifica costruttori. Il team principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur , ha chiaro il suo obiettivo e quello di tutta la squadra, ma è anche consapevole che sul tracciato di Lusail Carlos Sainz e Charles Leclerc potrebbero incontrare qualche difficoltà.

Vasseur: "Simulatore ancora più importante"

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, in vista del Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1, ha parlato al sito ufficiale del team: "Questa pista dovrebbe essere un'altra severa verifica per la SF-23. Abbiamo imparato molto su come gestire il pacchetto a nostra disposizione. Arriviamo in Qatar con una sola sessione di prove libere, quindi il lavoro al simulatore diventa ancora più importante. Contiamo di arrivarci al meglio. Il nostro obiettivo sarà anche in questa occasione portare a casa un buon bottino di punti che ci permetta di continuare a lottare per il secondo posto nella classifica Costruttori".