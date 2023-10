FP1 Qatar, Ferrari punta la Red Bull: Sainz-Leclerc dietro a Verstappen

LOSAIL - Max Verstappen firma il miglior tempo nelle FP1 del Gran Premio del Qatar, unica sessione di libere nel diciottesimo round del mondiale di F1. Sul circuito di Losail, in condizioni complicate soprattutto a causa della sabbia in pista, l'olandese della Red Bull ferma il cronometro in 1:27.428. Alle sue spalle, a poco più di tre decimi, ecco la Ferrari di Carlos Sainz, risalito nel finale di sessione, seguita dal compagno Charles Leclerc. Quarto tempo per Fernando Alonso, che precede Sergio Perez. Alle 19:00, spazio alle qualifiche.