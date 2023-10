Ferrari lontana in Qatar: Leclerc 5°, Sainz-flop. Pole Verstappen

LOSAIL - Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar, diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Sul circuito di Losail, grandi difficoltà per la Ferrari, con i piloti che lottano per tenere in pista una SF-23: partirà quinto Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz è addirittura rimasto escluso dal Q3 e partirà dalla dodicesima casella, davanti a Sergio Perez, altro grande deluso della sessione. A fianco di Verstappen partirà George Russell; tempi cancellati per entrambi i piloti McLaren, con Oscar Piastri che partirà 6° e Lando Norris 10°.