Ferrari deludente in Qatar, Vasseur: “Abbiamo due problemi diversi”

LOSAIL - "Non ci aspettavamo di essere in grandi condizioni, ma è un peccato perché ci mancano sei decimi da Verstappen, di cui tre li perdiamo in curva 1 e tre in curva 13. Vuol dire che abbiamo due problemi diversi: non avevamo le gomme pronte per curva 1, mentre in curva 13 abbiamo un problema tecnico facile da risolvere ". È molto diretto Frederic Vasseur nell'individuare le cause dei problemi palesati dalla Ferrari nelle qualifiche del Qatar , con Charles Leclerc quinto, ma solo per i tempi cancellati alla McLaren, e Carlos Sainz dodicesimo. Ai microfoni di Sky Sport, però, Vasseur ha sottolineato: "Nel complesso, però, la prima e seconda fila erano raggiungibili".

Vasseur critica la pista del Qatar

Proprio quanto successo alla McLaren, con Oscar Piastri e Lando Norris lontani nonostante le ottime prestazioni in pista, ha riaperto la discussione sui track limits. A riguardo, Vasseur ha dichiarato: "Non è una bella figura in tv, ma non è bello nemmeno dal muretto quando hai un tempo cancellato. È una situazione difficile da gestire anche per noi, il problema è che sapevamo che in Qatar sarebbe stato così. La mia preoccupazione è anche in vista della gara: con questa situazione diventerà complicato, ci sono delle folate di vento che rendono difficile ai piloti gestire quei cinque centimetri. La cosa importante sarebbe avere le informazioni in tempo reale in modo da poterlo dire ai piloti, ma credo che si stia migliorando anche questo aspetto. Spero che non succeda come in Austria: non è semplice, è un duro lavoro anche per il direttore di gara, ma quando si omologa una pista bisogna pensare a queste cose".