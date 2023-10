Diretta Sprint F1 GP Qatar 2023: dove vederla in tv

LOSAIL - Tutto è pronto per il Gran Premio del Qatar, valido come diciottesimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Sul circuito di Losail va in scena la quarta Sprint stagionale, in cui Max Verstappen potrebbe laurearsi campione del mondo per la terza volta di fila. Nel frattempo, l'olandese ha firmato la pole position in una sessione di qualifiche che ha visto le Ferrari in grande difficoltà, e alla ricerca ora di qualche miglioria. La Sprint Shootout prenderà il via alle 15:00 di sabato 7 ottobre, mentre la Sprint comincerà alle 19:30. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà disponibile la visione in differita, rispettivamente alle 19:30 e alle 21:30.