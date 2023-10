F1, allarme gomme in Qatar: cambia il programma delle Sprint

LOSAIL - Allarme sicurezza per i piloti nel Gran Premio del Qatar di F1: i controlli effettuati dalla Pirelli dopo le prove libere del venerdì hanno evidenziato un comportamento anomalo degli pneumatici, potenzialmente rischioso in vista della gara di domenica. In particolare, come si legge nel comunicato diffuso dalla FIA, molti degli pneumatici che sono stati usati per circa 20 giri hanno evidenziato una separazione tra la mescola e la carcassa sulla spalla, portando a credere che un impiego degli stessi pneumatici per un numero maggiore di giri potrebbe portare anche a perdite d'aria. Inoltre, tali problemi non sono stati rilevati negli pneumatici che hanno percorso un numero minore di giri. Il problema dovrebbe essere causato dalle caratteristiche dei cordoli di Losail.