Sprint Qatar: vince Piastri, Verstappen campione. Ferrari giù dal podio

LOSAIL - Oscar Piastri si aggiudica la vittoria nella Sprint del Gran Premio del Qatar, diciottesimo round del mondiale di Formula 1. Ottima prova per il pilota australiano, che era scattato dalla prima casella, ma a prendersi la scena è Max Verstappen, che si è laureato campione del mondo per la terza volta consecutiva: il pilota della Red Bull ha chiuso al secondo posto, ma l'ufficialità del titolo era arrivata già con l'uscita di scena di Sergio Perez, coinvolto in un incidente con Esteban Ocon e Nico Hulkenberg. Terzo posto per Lando Norris, mentre le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc chiudono lontane, rispettivamente sesto e dodicesimo, con il monegasco che è stato penalizzato di cinque secondi a causa dei track limits.