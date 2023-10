Verstappen campione in Qatar: “Titolo incredibile, sensazione fantastica"

LOSAIL - "È una sensazione fantastica, è stato un anno incredibile con tante grandi gare. Sono estremamente fiero del lavoro del team, è bello far parte di questo gruppo, ed è incredibile essere tre volte campione del mondo ". Queste le prime parole di Max Verstappen dopo la vittoria del titolo mondiale grazie al secondo posto nella Sprint del Qatar . Stagione da ricordare per l'olandese della Red Bull, che con il risultato odierno ha conquistato il terzo titolo iridato consecutivo, raggiungendo leggende come Ayrton Senna, Niki Lauda, Nelson Piquet, Jackie Stewart e Jack Brabham.

Verstappen: Spero di continuare così

Nel commentare la sessione, Verstappen ha fatto i complimenti a Oscar Piastri, che ha vinto la Sprint: "Ha fatto una grande gara, non era semplice. Ho provato a prenderlo ma non ci sono riuscito. Peccato per le safety car, ma è stata una gara divertente". Terzo titolo, quindi, per Max, che non si vuole fermare: "Mi godo il momento, speriamo di continuare così in futuro", ha infatti concluso.