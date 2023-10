Ferrari, Leclerc sconsolato: "Non ci aspettavamo di faticare così"

LOSAIL - Non certo il risultato sperato, quel quinto posto arrivato per Charles Leclerc nel Gran Premio del Qatar, diciottesimo appuntamento della Formula 1. Il monegasco non ha potuto nulla non solo con la Red Bull di Max Verstappen, vincitore con ampio margine, ma anche con le due McLaren e la Mercedes di George Russell. "Ci aspettavamo una McLaren così veloce, così come l'Aston Martin - le sue parole ai microfoni di Sky Sport -. Non so cosa pensare sulla Mercedes, dopo l'incidente Russell è andato fortissimo e non riesco a spiegarmelo".