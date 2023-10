Ferrari, Sainz e le rivelazioni sul perché non è partito in Qatar

LOSAIL - La Ferrari, durante il Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1, ha riscontrato delle nuove difficoltà che non le hanno mai consentito di poter lottare per le posizioni di vertice, compiendo un passo indietro rispetto alla Mercedes e, soprattutto, alla McLaren. Se Charles Leclerc si è dovuto accontentare di una quinta posizione, a Carlos Sainz è andata molto peggio dato che non ha potuto prendere parte alla gara della domenica a causa di un danno al serbatoio della benzina sulla sua monoposto.