F1, Hamilton, scuse a Russell e Mercedes dopo l'incidente: "Colpa mia"

ROMA - Nella giornata di ieri Max Verstappen ha conquistato la sua ennesima vittoria stagione nel Gran Premio del Qatar di Formula 1 , consolidando ulteriormente la propria posizione di assoluto dominio in questa stagione. Dall'altra parte i suoi rivali hanno arrancato, in particolar modo il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton , che è stato messo fuori dai giochi dopo un contatto con il compagno di box George Russell al via della gara. Il sette volte campione del mondo si è infuriato per l'episodio, ma a mente fredda ha capito di essere stato lui stesso il colpevole dell'incidente.

Hamilton: "Colpa mia al 100%"

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, subito dopo il contatto con il compagno di squadra George Russell al via del Gran Premio del Qatar 2023, ha deciso di riguardare le immagine per capire come fosse andata. In seguito il pilota britannico, attraverso il proprio profilo X, ha ammesso la propria responsabilità scusandosi con tutta la squadre e con lo stesso Russell: "Ho guardato il replay ed è stata colpa mia al 100% e me ne assumo la piena responsabilità. Mi scuso con la mia squadra e con George".