Paura in Qatar: Stroll chiama l'ambulanza, Ocon vomita, Alonso: "Acqua!"

LOSAIL- Il Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1 ha consacrato Max Verstappen come un tre volte campione del mondo, ma allo stesso tempo ha creato anche grande paura per le condizioni dei piloti che, a causa del caldo torrido, hanno concluso la gara stremati. Tra questi c'è il pilota dell'Alpine, Esteban Ocon, che durante la gara ha rivelato di aver vomitato nel caso proprio per i problemi dovuti alle temperature, come rivelato in un team radio: "Devo dirti che ho vomitato al 15° giro, quindi, sì...". Il francese su X ha rassicurato sulle sue condizioni: "La gara più complicata della mia carriera, ma un settimo posto". Ocon, però, non è stato il solo a riscontrare problemi poiché Lance Stroll ha dovuto chiedere aiuto all'ambulanza, Logan Sargeant ha rischiato di svenire in macchina e si è ritirato, Alexander Albon quasi non riusciva a scendere dalla monoposto al termine della corsa. Anche i primi tre classificati si sono accasciati a terra nel retropodio.