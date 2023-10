F1, FIA e il caldo torrido in Qatar: “Prenderemo provvedimenti concreti”

ROMA - In Formula 1 il Gran Premio del Qatar 2023 è stato ormai consegnato agli archivi, ma non definitivamente. Il caldo torrido presente nel Paese asiatico, infatti, ha portato tutti i piloti al limite, tanto da accusare anche qualche lieve malore come Lance Stroll, Esteban Ocon e Logan Sargeant. Al Losail le condizioni erano estremamente proibitive per correre, così la FIA ha annunciato di essere pronta a valutare attentamente la situazione per poi prendere dei seri provvedimenti, in moto tale che un simile scenario non si verifichi nuovamente.