McLaren raggiunge e celebra i 500 podi in F1, ma dimentica un pilota

In casa McLaren si festeggia un incredibile traguardo in seguito al weekend vissuto in Qatar: in questa occasione, il team inglese ha superato quota 500 podi in Formula 1, una cosa che desiderava da tempo. Sono state tante le gare e i titoli vinti e conquistati nel corso del tempo, grazie in particolare anche ad alcuni piloti che hanno contribuito a fare la storia del team inglese. Un breve recap di quel che è stato: McLaren ha vinto 183 Gran Premi, ottenuto 156 pole position e ora è arrivata a ben 501 podi.