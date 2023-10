F1, Pirelli resta il fornitore di pneumatici: rinnovo fino al 2027

ROMA - La Formula 1 ha annunciato di aver rinnovato la partnership con Pirelli , che resterà l'unico fornitore ufficiale di pneumatici almeno fino al 2027 , sottoscrivendo anche l'opzione per un ulteriore anno di collaborazione . Il produttore italiano ha acquisito il ruolo di fornitore unico nel 2011 e al termine dell'ultimo accordo sarà in F1 da 18 stagioni, ma con la possibilità di incrementare ancora il rapporto lavorativo. Pirelli , durante questi anni, ha apportato una serie di cambiamenti sportivi e tecnici, tra cui la richiesta di fornire pneumatici da 13 pollici ad alto degrado per il 2011, pneumatici più larghi nel 2017 e l’introduzione dell’attuale gomma da 18 pollici per il 2022.

Domenicali: "Pirelli partner inestimabile"

Il Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, ha commentato con grande entusiasmo l'accordo: “Dal ritorno in questo sport nel 2011, Pirelli è stato un partner inestimabile, supportando la Formula 1 attraverso nuove generazioni di tecnologie e regolamenti tecnici e fornendo pneumatici per consentire gare fantastiche per i nostri fan. L’impegno dell’azienda per la qualità, l’innovazione e la profonda conoscenza del nostro sport saranno vitali nei prossimi anni mentre ci avviciniamo alle nuove normative nel 2026 e il lavoro su cui Pirelli si concentra in relazione alla sostenibilità, dimostrato dalla certificazione FSC, ci garantirà continuare a lavorare insieme verso il nostro obiettivo condiviso Net Zero 2030".