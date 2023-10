F1, Verstappen gongola: “Questo è il mio titolo più dominante”

ROMA - Lo scorso fine settimana durante il Gran Premio del Qatar Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la terza volta consecutiva, al termine di una stagione completamente dominata dal pilota olandese. L'alfiere della Red Bull, infatti, ha anche battuto il record di nove vittorie consecutive detenuto da Sebastian Vettel, allungando la propria striascia dieci successi di fila. Gli unici a batterlo in gara sono stati il compagno di squadra Sergio Perez ad inizio stagione e il ferrarista Carlos Sainz a Singapore, per il resto è stato un dominio di Verstappen.