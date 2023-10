Ambientalisti imbrattano una Lamborghini di vernice: è bufera social

Negli ultimi mesi sono state tante le azioni folli degli attivisti per il clima in tutta Europa. Una delle persone che più si è fatta sentire sulla questione è Dilara Kruse , la moglie del noto calciatore Max Kruse. Recentemente sui social ha detto la sua su alcuni ambientalisti che in Germania hanno imbrattato di vernice una Lamborghini.

"Ma cosa ci guadagnano?"

Tutto è iniziato da un video che sta circolando sui social media, nel quale sono visibili delle persone che bloccano una strada e due uomini, con giubbotti fluorescenti, che dipingono una lussuosa auto Lamborghini di blu con vernice rosa. La reazione di Dilara Kruse a questo video è stata molto forte: "Ragazzi, ho appena visto un video che mi fa davvero arrabbiare".

La moglie di Max Kruse è apparsa molto contrariata e ha detto: "Questo video mi fa davvero arrabbiare, perché penso che sia triste che qualcuno possa fare una cosa del genere. Ma cosa ci guadagnano da queste azioni? Se fosse successo a me, sarei andata su tutte le furie! L'uomo nella situazione è rimasto calmo, ma io avrei reagito in modo diverso". Dilara Kruse ha poi espresso preoccupazione per le possibili conseguenze negative di azioni come queste contro le auto private: "Potrebbero verificarsi problemi seri".

