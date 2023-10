F1, Ecclestone shock: ammette frode fiscale da oltre 450 milioni di euro

ROMA - Nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha scosso il mondo della Formula 1 , anche se soltanto in maniera indiretta. L'ex capo del più prestigioso circus automobilistico mondiale, Bernie Ecclestone , stando a quanto riportato dalla BBC, si è dichiarato colpevole di frode fiscale. Il tutto dopo aver negato nei mesi scorsi di aver commesso tal reato. Ecclestone , dunque, sarebbe colpevole dopo aver omesso di dichiarare più di 450 milioni di euro detenuti in un fondo fiduciario a Singapore.

Ecclestone: "Mi dichiaro colpevole"

Secondo i media britannici Bernie Ecclestone si è recato questa mattina alla Southwark Crown Court ed ha detto chiaramente al giudice: "Mi dichiaro colpevole", dopo essersi precedentemente dichiarato non colpevole. Ecclestone avrebbe dovuto essere processato il mese prossimo. L'ex patron della Formula 1 è stato accusato a seguito di un'indagine fiscale da parte dell'HM Revenues and Customs. Stando ai pubblici ministeri avrebbe dichiarato alle autorità fiscali "un solo trust", istituito per conto di sua figlia, e di "non essere il disponente né il beneficiario di alcun trust all'interno o all'esterno del Regno Unito".