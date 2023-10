Caro carburanti, la situazione migliora: benzina e diesel scendono ancora

Continua a migliorare la situazione sul fronte carburanti. In questi ultimi giorni si è potuto registrare un calo nei prezzi. Anche questa mattina è stato segnalato un ribasso, sempre sul fronte benzina e diesel. Staffetta Quotidiana come sempre ha elaborato le medie dell'Osservatorio prezzi del Mimit. Intanto, possiamo dire che Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del diesel mentre per IP c'è il calo di un centesimo al litro sia sulla benzina che sul gasolio. Ma vediamo nel dettaglio.