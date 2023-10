Harry e Meghan nel mirino delle polemiche: ambientalisti che usano 7 SUV

Harry e Meghan, da quando hanno lasciato l'Inghilterra poiché, a detta loro, non riuscivano più a gestire le pressioni di Buckingham Palace e di una vita che, per lei in particolare, la stava soffocando, sono stati sempre al centro di numerose polemiche o discussioni, le quali sono aumentate soprattutto dopo il debutto su Netflix del loro documentario. Ad ogni modo, la loro ultima apparizione pubblica, avvenuta a New York, ha sollevato davvero un grosso polverone . Entrambi sono stati attaccati poiché scortati , per l'evento a cui dovevano presenziare, da sette SUV oscurati: ma perché questo ha dato fastidio?

Ambientalisti o no?

I duchi, se ancor possiamo definirli così, erano protagonisti di un convengo sulla salute mentale, il Project Healthy Minds’ World in Mental Health Day Festival, che si teneva per l'appunto nella Grande Mela. Per arrivare però nel luogo dell'evento, che dalla loro posizione distava solamente sessanta metri, Harry e Meghan hanno deciso di utilizzare sette vetture, più la scorta della polizia.

Una scelta che si è voluta giustificare con la paura della coppia di poter essere inseguita violentemente dai paparazzi, come era accaduto lo scorso maggio, ma che comunque non è piaciuta a nessuno, per il semplice motivo che entrambi si professano spesso ambientalisti doc, lottando per la salute del pianeta e la sua salvaguardia dall'inquinamento. I due, però, hanno provato a deviare la disputa creatasi in particolare sui social, cercando di focalizzare l'attenzione sul fatto che era la loro prima apparizione pubblica per un evento organizzato dalla loro fondazione Archewell.

