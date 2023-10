Suzuki premia lo sport: a due atleti FITRI una Vitara Hybrid

Suzuki, nel nome dello sport: il marchio, sabato 7 ottobre, in occasione della prima tappa della World Triathlon Cup a Roma, ha consegnato un'auto a Verena Steinhauser e Michele Sarzilla, due atleti italiani che al momento vantano la migliore posizione nel ranking internazionale. In quella giornata, alcuni tra i più forti triatleti del panorama nazionale ed internazionale in rappresentanza di 28 nazioni, hanno affrontato in rapida sequenza 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa per aggiudicarsi dei punti in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi del 2024.