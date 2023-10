Crashgate F1, Massa: FIA chiede proroga. La risposta dell’avvocato

ROMA - La FIA e la FOM hanno chiesto e ottenuto la proroga di un mese rispetto al precedente termine accordato per dare il risultato dell'indagine interna in merito alla famosa vicenda del Crashgate di Singapore 2008. In quella gara, Nelson Piquet Jr. andò a sbattere volutamente, dietro ordine del team, contro le barriere per favorire la vittoria di Fernando Alonso. Dalla safety car che si generò, Felipe Massa optò per il pit stop, che vide il famoso problema del bocchettone, rovinando la gara del brasiliano; punti persi che pesarono in maniera decisiva, visto che Massa, a fine anno, perse il mondiale di un solo punto a favore di Lewis Hamilton. Da qui, il contenzioso con la FIA, soprattutto dopo le ammissioni di Bernie Ecclestone sul fatto che fosse a conoscenza del complotto ordito da Renault, e la richiesta di rimandare al 15 novembre il termine ultimo per presentare i risultati dell'indagine, invece del 12 ottobre come stabilito lo scorso ottobre.