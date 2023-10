F1, rinnovo per il GP Belgio: si correrà a Spa anche nel 2025

ROMA - Il Gran Premio del Belgio farà parte del calendario di Formula 1 almeno fino al 2025. È questo l'annuncio della federazione, che ha confermato il prolungamento di un altro anno dell'accordo con lo storico circuito di Spa-Francorchamps, che fin dalla prima gara, nel 1950, ha visto disputare 56 Gran Premi. Negli ultimi anni, come ricorda la F1, il circuito ha visto lavori di ristrutturazione con l'aggiunta di ulteriori 10.000 posto nelle tribune, oltre all'implementazione di ulteriori servizi, come concerti dal vivo. Lo scorso anno, sono stati 380.000 i fan che si sono recati al circuito lungo tutto il weekend, 20.000 in più rispetto al 2022.