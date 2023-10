Hamilton, GP del Qatar infinito: è di nuovo sotto accusa e a rischio penalità

ROMA - Non è ancora terminato il Gran Premio del Qatar di F1, che si è disputato la scorsa settimana decretando la vittoria del titolo da parte di Max Verstappen. La gara domenicale rimarrà nella storia di questo sport per le condizioni estreme in cui si è disputata, portando diversi piloti sull'orlo del collasso, ma anche per l'incidente avvenuto a pochi secondi dal via, con Lewis Hamilton protagonista. Il campione della Mercedes, infatti, è entrato in contatto con il compagno George Russell, terminando la propria gara nella ghiaia. Sceso dalla sua monoposto, Hamilton è tornato ai box attraversando a piedi la pista: una situazione pericolosissima, per la quale è stato sanzionato con una multa da 50mila euro (di cui la metà come pena sospesa, che pagherà nel caso dovesse rifarlo entro fine stagione) e una reprimenda, la prima del suo 2023. Un caso che, però, la FIA ha riaperto.