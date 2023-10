F1, diretta tv GP Stati Uniti 2023: orari e programmazione

ROMA – Archiviata la gara disputata in Qatar, in cui l’olandese Max Verstappen ha si è laureato campione del mondo per la terza volta in carriera, la Formula 1 è pronta a tornare in pista per il Gran Premio degli Stati Uniti 2023. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz vanno a caccia di altri preziosi punti che possano consentirle di accorciare le distanze dalla Mercedes. Si comincia venerdì 20 ottobre alle ore 21:00 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 00:00 ci saranno eccezionalmente le qualifiche. Nella giornata di sabato 21 ottobre alle ore 21:00 spazio alle qualifiche shootout, mentre in seguito, alle 00:00, in pista per la sprint race. Domenica 22 ottobre l’atteso appuntamento con la gara alle ore 21:00.