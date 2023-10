F1, Alonso cerca soluzioni: "Ecco cosa fare in caso di condizioni estreme"

ROMA - Il Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1 è stato ormai consegnato agli archivi, ma continua a lasciare qualche strascico si polemica per quanto avvenuto ai piloti durante la gara di domenica. Le condizioni di caldo torrido, infatti, hanno causato dei problemi un po' a tutti i venti protagonisti del circus, che sono stati molto provati dalla corsa in terra asiatica. Tra questi c'è anche Fernando Alonso , che recentemente ha provato a proporre una soluzione in modo tale da non ripetere il medesimo scenario di Losail.

Alonso: "Trovare soluzioni"

Il pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, nel corso di una recente intervista concessa ai media esteri, è tornato a parlare di quanto accaduto in Qatar provando a trovare una soluzione: "Siamo rimasti tutti sorpresi delle condizioni in Qatar, in gara è stato davvero estremo. Bisogna vedere se ci può essere una soluzione, per esempio si potrebbe decidere di ritardare la partenza con uno scenario del genere. Quella in Qatar è stata senza ombra di dubbio una delle corse più difficili della mia carriera".