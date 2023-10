Ragazzi in piedi sulla Jaguar: nessun risarcimento per i danni causati

Se un'automobile ha bisogno di attenzione e cure per non subire alcun danneggiamento, un'auto d'epoca ha bisogno di ancora più scupolosità per essere mantenuta in ottime condizioni. Lo sa bene il proprietario di questa Jaguar E-Type d'epoca , che la sera del 12 ottobre ha visto la sua vettura danneggiata da alcuni vandali saliti sul tetto e sul cofano per scattarsi una foto .

In fiamme l'auto della sorella di Gattuso: aperte le indagini

Nessun risarcimento in vista

La vettura, del valore di circa 80mila euro, era stata oggetto di un recente restauro. Il proprietario, un noto musicista, stava cenando in un ristorante nelle vicinanze ed è rimasto sconvolto quando ha appreso quello che era accaduto al suo veicolo, che presentava gravi danni dopo la bravata dei vandali. I segni riportati dalla vettura sono concentrati principalmente sulla carrozzeria, con ammaccature evidenti anche sul portellone posteriore. Difficile pensare che ci sarà un risarcimento da parte dei ragazzini, tutti ospiti di una struttura per minori non accompagnati nelle vicinanze.

"Purtroppo, nonostante siamo consapevoli di dove vivano le persone nella foto, sembra che non ci siano molte opzioni per ottenere un risarcimento", ha detto il proprietario dell'auto. "A casa l'auto è sempre custodita, ero a cena fuori, due ore al massimo e sono uscito tre volte a vedere come stavano le cose. Pur sapendo in che struttura sono ospitate le persone nella foto, non c’è nulla da fare per farmi risarcire i danni. Siamo impotenti".

Maxi multa per eccesso di velocità: 1 milione e 300 mila euro!