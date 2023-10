F1, la Red Bull si rifà il look: livrea speciale per la gara di Austin

AUSTIN - Tutto pronto per il Gran Premio degli Stati Uniti 2023 di Formula 1, previsto questo fine settimana. Il consigliere della Red Bull, Helmut Marko , alla vigilia della gara aveva annunciato che questa sarebbe stata l'occasione per continuare a festeggiare il trionfo di Max Verstappen nella classifica pilota e il team austriaco sembra che voglia mantenere tali promesse. Per l'occasione, infatti, la Red Bull ha presentato una livrea speciale dedicata alla città di Austin, con una parte della bandiera americana a stelle e a strisce raffigurata sulla fiancata e sulla parte anteriore.

Red Bull a caccia di altri successi

La Red Bull, dopo aver conquistato il titolo costruttori e quello piloti con il dominante Max Verstappen, non è sazia e vuole provare a portare a casa un'altra doppia vittoria nel Gran Premio degli Stati Uniti 2023. L'olandese, tre volte campione del mondo, infatti, farà di tutto per salire sul gradino più alto del podio nella sprint race di sabato e nella gara della domenica, senza dimenticare la possibilità di centrare una nuova pole position. Anche Sergio Perez ha bisogno di lanciare segnali di risveglio e chissà che la vicinanza al suo Paese non possa dagli una spinta in più.