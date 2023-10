DS, ecco ChatGPT: l'intelligenza artificiale sbarca sulle auto

È ormai diventato argomento d'attualità, tra chi ne vede vantaggi e chi scorge soltanto pericoli. Fatto sta che l' intelligenza artificiale è una tecnologia ormai sempre più diffusa, e che prima o poi avrebbe trovato un legame con il mondo automobilistico. E infatti la novità di queste ore è che ChatGPT , uno dei più noti modelli di intelligenza artificiale generativa, sarà in dotazione su alcune DS .

ChatGPT, dove sarà disponibile

ChatGPT utilizza modelli linguistici per comprendere e produrre un'interazione naturale e fluida: è in grado quindi di rispondere a tantissime domande fornendo informazioni accurate e pertinenti. E sarà integrabile con il DS IRIS SYSTEM, disponibile su DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9 in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia, nella lingua di questi Paesi.

ChatGPT su DS: come si attiva

Per utilizzare ChatGPT, è sufficiente parlare con il DS IRIS SYSTEM dicendo "OK IRIS" o premendo l'apposito pulsante sul volante. L'interazione vocale inizierà in sicurezza, senza che sia necessario distogliere lo sguardo dalla strada o le mani dal volante. L'automobilista e i passeggeri potranno così interagire ponendo qualsiasi domanda: l'intelligenza artificiale fornirà da subito supporto.