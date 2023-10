Ferrari da urlo, è pole Leclerc ad Austin! Sainz 4°, Verstappen 6°

AUSTIN - È Charles Leclerc a conquistare la pole position nel Gran Premio di Austin, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1. Prestazione super per il monegasco della Ferrari, che chiude con il tempo di 1:34.723, precedendo di 130 millesimi Lando Norris. Solo sesto Max Verstappen, che aveva battuto Leclerc di cinque millesimi, salvo poi vedersi cancellato il tempo per aver violato i limiti della pista. In seconda fila, Lewis Hamilton e Carlos Sainz, mentre per trovare Sergio Perez occorre scendere fino alla nona casella.