Ferrari 2ª con Leclerc nello Shootout ad Austin, Verstappen il più veloce

AUSTIN - È Max Verstappen a far segnare il miglior tempo nella Sprint Shootout del Gran Premio di Austin, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1. L'olandese della Red Bull vince il testa a testa con Charles Leclerc di appena 55 millesimi, e stavolta non arrivano track limits a far arretrare l'olandese. Si conferma, quindi, la Ferrari, con il monegasco che appare a suo agio sul circuito texano, mentre Carlos Sainz è costretto alla sesta casella. In terza posizione, ecco Lewis Hamilton, seguito dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Solo settimo Sergio Perez. Appuntamento a mezzanotte con la Sprint.