Ferrari, matrimonio in rosso: incredibile a Austin, la proposta arriva nel box

AUSTIN - Si colora di rosso il weekend di Austin, e non è solo il rosso Ferrari, protagonista in pista con la pole position di Charles Leclerc, ma è anche il rosso dell'amore. Sì, perché il venerdì del circuito texano ha visto un episodio molto particolare all'interno del box della Ferrari, dove una coppia si è giurata amore per l'eternità. Una proposta di matrimonio decisamente stravagante ma allo stesso tempo efficace, che ha colto nel segno, quella che si è consumata nel paddock del Circus, mentre pochi metri più in là, in pista, le monoposto sfrecciavano alla ricerca della prestazione migliore. Tutto è nato da un meccanico decisamente particolare...