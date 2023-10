Sprint Austin: podio Ferrari con Leclerc. Verstappen 1°, battuto Hamilton

AUSTIN - Max Verstappen si aggiudica la Sprint del Gran Premio d'Austin, diciannovesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull resiste agli assalti di Charles Leclerc e Lewis Hamilton nelle prime fasi dopo il via, per poi cominciare la lenta ma inesorabile fuga verso una vittoria in solitaria. Secondo posto per Hamilton, che ha approfittato del corpo a corpo tra Max e Charles per sopravanzare il pilota della Ferrari, che completa il podio con il suo terzo posto. In sesta posizione, invece, Carlos Sainz, unico a montare le soft, quasi in un test per la gara di domani, vista l'impossibilità di fare long run in un weekend che ha visto solo una prova libera. Lo spagnolo, dopo un lungo corpo a corpo con Norris, ha ceduto la posizione prima al britannico e poi a Sergio Perez, resistendo invece a George Russell, sul quale gravava comunque una penalità di 5" che lo hanno relegato in ottava posizione.