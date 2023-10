Ferrari, Leclerc spiega la gara di Austin: "Ecco cosa mi fa arrabbiare"

AUSTIN - Charles Leclerc crolla nel finale del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. La strategia a una sola sosta torna indietro al monegasco come un boomerang, facendolo scivolare in sesta posizione. Una scelta che, spiega Leclerc a Sky Sport, è il principale motivo del risultato al di sotto delle aspettative: "Non possiamo nascondere che oggi abbiamo preso una scelta sbagliata. Ho fatto una gran fatica, anche se il degrado sulla hard era buona. Bisogna dirlo: la strategia a due soste era meglio. Rabbia in radio per aver fatto passare Sainz? Sul momento non capivo la ragione, poi mi hanno spiegato il perché e non si poteva fare altrimenti. Non sono arrabbiato per questo, lo sono per la strategia".