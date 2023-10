Se hai un'auto di questi colori sei a rischio incidente: l'indagine

Scegliere un colore dell'auto piuttosto che un'altro non è un fattore da sottovalutare. A rivelarlo è il portale carVertical, il quale ha portato alla luce una questione che potrebbe sembrare assurda: ci sarebbero correlazioni tra la colorazione della vettura e il rischio di essere coinvolti in incidenti stradali.

Disney+, una storia di F1: ecco la docu-serie sulla Brawn GP

E tu che colore del'auto hai?

Ma esistono davvero colori che "attirerebbero" sinistri? L'analisi individua alcune tonalità: le automobili marroni rappresentano il 51% delle vetture coinvolte in incidenti stradali in Italia, mentre le gialle il 50,6%. Le rosse sono quasi allo stesso livello con una percentuale del 49,8%. In fondo alla classifica ci sono invece le automobili di colori neutri, come bianco e grigio, rispettivamente al 44,7% e al 44,5%.

Matas Buzelis di carVertical, afferma: “Non esiste una correlazione diretta tra il colore di un’auto e il suo tasso di incidenti o la potenza media del motore. Possiamo ipotizzare che tutti questi colori con i tassi di incidenti più elevati siano spesso scelti da automobilisti che vogliono distinguersi dalla massa”.

Novità Ferrari, negli USA si può pagare l'auto con criptovalute