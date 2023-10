Il Mugello si tinge di Rosso Ferrari per le Finali Mondiali 2023

Tutto è pronto al Mugello per le Finali Mondiali Ferrari che si terranno dal 26 al 29 ottobre per quattro giorni all'insegna della passione per il Cavallino Rampante. Domenica occhi puntati sulla leggendaria Ferrari 499P, l'hypercar protagonista della 24 Ore di Le Mans da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.