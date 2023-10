F1, Verstappen se ne infischia: "Alla fine vinco sempre io"

ROMA - Anche lo scorso Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ha consacrato Max Verstappen come il dominatore assoluto di questa stagione poiché, nonostante un margine di vantaggio inferiore rispetto al solito, è comunque riuscito ad avere la meglio sulla Mercedes di Lewis Hamilton e sulla McLaren di Lando Norris . L'olandese, diventato qualche settimana fa un tre volte campione del mondo, è stato anche fischiato sul podio dai sostenitori del suo compagno di squadra Sergio Perez , ma ha dimostrato che non gli interessa nulla di quanto accaduto.

Verstappen: "Fischi? Va bene così"

Il tre volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, dopo aver ricevuto i fischi sul podio del Gran Premio degli Stati Uniti, ha voluto rispondere in maniera netta ai tutti i suoi detrattori nel corso di un'intervista rilasciata a ViaPlay: "Alla fine sono io a portare a casa i trofei e a vincere sempre, quindi per me va bene“. Un breve commento, ma molto eloquente che lascia spazio a poche interpretazioni. L'olandese sembra infischiarsene di quello che pensano gli altri e ha in mente soltanto una cosa, ossia la vittoria.