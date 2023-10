Tentano il colpo in banca ma arriva la polizia: ladri mollano auto e bottino

Erano vicini a replicare i colpi che avevano già effettuato nella zona dei Castelli Romani. Solo che nei paesi dell'entroterra romano a essere presi di mira erano stati dei supermercati. A Roma , invece, i ladri protagonisti di questa vicenda avevano come obiettivo una banca, ma sono rimasti con le mani in mano nonostante avessero già caricato una cassaforte sull'auto .

Cassaforte sull'auto, ma scatta l'allarme...

Intorno alle 3.30 di martedì 24 ottobre, alcuni ladri avevano preso di mira il bancomat di una banca in via Anicio Gallo, quartiere Appio Claudio. A bordo di una FIAT Bravo - che si è poi scoperto rubata -, quattro malviventi con mani e volti coperti hanno parcheggiato di fronte alla banca. Il guidatore ha lanciato l'auto contro il bancomat, smurandolo, mentre gli altri hanno disposto i cassonetti dell'immondizia in mezzo alla strada per bloccare il passaggio delle volanti della polizia.

I quattro hanno preso la cassaforte e l'hanno posizionata nel bagagliaio della Bravo, ma all'improvviso è scattato l'allarme, che ha fatto accorrere in brevissimo tempo le auto delle forze dell'ordine.

A quel punto, i ladri hanno lasciato auto e bottino, preferendo fuggire a bordo di una seconda vettura facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio adesso indaga il commissariato Tuscolano, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

