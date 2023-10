Verstappen rinuncia alla F1 per la… Champions: “Ma solo nel 2029”

ROMA - Max Verstappen è il pilota più dominante degli ultimi anni e, a bordo della sua Red Bull , sta incantando il mondo vincendo praticamente su qualsiasi tipo di pista. Andando a scavare tra le curiosità dell'olandese c'è anche un amore per il PSV Eindhoven , squadra che tifa sin da quando era bambino. Il club non ha mai vinto la Champions League , al contrario degli acerrimi rivali dell'Ajax, e per questo motivo Verstappen sogna che un giorno di PSV possa riuscire a sollevare la coppa dalle grandi orecchie.

Verstappen: "Potrei rinnovare fino al 2029..."

Il tre volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, durante un'intervista rilasciata agli olandesi di Viaplay, ha commentato la possibilità che il PSV Eindhoven, squadra per cui tifa, possa vincere la Champions League. Il pilota della Red Bull ha detto che rinuncerebbe al titolo, ma soltanto in un caso molto particolare: "Potrei prolungare il mio contratto fino al 2029, allora in quella stagione accetterei di nno vincere per vedere trionfare il PSV Eindhoven in Champions League".